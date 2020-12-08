باكو، 8 ديسمبر ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 9 ديسمبر كانون الاول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة أساسا مع احتمال مطر رذاذ ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-5 مئوية ليلا وبين 6-8 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 3-5 مئوية ليلا وبين 6-8 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 772 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتسقط الثلج في الاماكن الجبلية مع انقطاع الهطول تدريجيا الى النهار في معظم المحافظات وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-4 مئوية ليلا وبين 4-8 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3 مئوية تحت الصفر و0 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.