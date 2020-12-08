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    مشاريع جديدة في الاراضي الاذربيجانية المحررة تساهم في تطوير ممر النقل لغوام

    ٠٨.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥‎]

    كييف، 8 ديسمبر، أذرتاج

    ستنفذ في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال مشاريع جديدة ومشاريع النقل الاقليمية ستساهم في تطوير ممر النقل لمنظمة غوام.

    افادت أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رامن قولوزاده وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الاذربيجاني في الاجتماع الافتراضي الـ18 لوزراء مجموعة عمل النقل لدى غوام.

    قال الوزير انه بدأ تنفيذ مشاريع إعادة انشاء البنية التحتية للنقل في تلك الاراضي.

    اضاف قولوزاده ان اذربيجان ستتولى رئاسة مجموعة منسك للنقل لدى غوام خلال عامين.

    أكد وزراء كل من اوكرانيا وجورجيا ومولدوفا على ضرورة تنفيذ مشاريع نقل مشتركة في اطار غوام.

    كما نوقشت في الاجتماع الافتراضي آفاق تطوير التعاون بين غوام واليابان واسرائيل.

    AZERTAG.AZ :مشاريع جديدة في الاراضي الاذربيجانية المحررة تساهم في تطوير ممر النقل لغوام
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