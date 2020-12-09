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    اقتصاد


    قطار تركي يصل الى جورجيا في رحلة مباشرة الى الصين

    ٠٩.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٩]

    باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

    وصل أول قطار يحمل صادرات تركية، في رحلة مباشرة إلى الصين، الى محاظة اخالكالاكي الجورجية ليلا عن طريق سكة الحديد باكو – تبيليسي- قارص ، بعد رحلة انطلقت في 4 ديسمبر من محطة "كازلي جيشمه" في الشق الأوروبي من إسطنبول.

    ويحمل القطار 42 حاوية من الأدوات الكهربائية إلى الصين، عبورا بقارتين (أوروبا وآسيا)، وبحرين (مرمرة والخزر)، و5 دول (تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، الصين).

    من المتوقع أن يصل قطار التصدير التركي الذي انطلق من إسطنبول، في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، خلال 12 يوما إلى مدينة شيان الصينية.

    سيسرّع قطار التصدير التركي عملية الإنعاش الاقتصادي، وسيعزز الروابط بين النقل والتجارة والثقافة.

    افاد مراسل أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية انه قد نقلت 1260 حاوية TEU عبر سكة الحديد باكو – تبيليسي-جيهان خلال يناير – اكتوبر لهذا العام. وهذا زيادة بنسبة 371.9 في المائة او 4.7 مرات بالمقارنة السنوية.

    AZERTAG.AZ :قطار تركي يصل الى جورجيا في رحلة مباشرة الى الصين
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