أعمال الاستكمال النهائية في محطة "8 نوفمبر" لقطارات الأنفاق

باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

ستسمى المحطة الجديدة لمترو انفاق باكو الواقعة في مجمع 1065 في شارع جيهون سليموف في حي نسيمي ب "8 نوفمبر" بمناسبة يوم النصر. في الوقت الحاضر تقام بأعمال الاستكمال الأخيرة في المحطة.

تفيد أذرتاج أنه تم الانتهاء من بناء وتشغيل الطريق حول المحطة. هناك بعض الابتكارات في محطة قطارات الأنفاق هذه التي تنتمي إلى "الخط البنفسجي" ويبلغ طولها الإجمالي 167 متر. وبالتالي، سيتمكن الركاب من استخدام السلالم العادية والسلالم المتحركة عند مدخل المحطة.

تتميز هذه المحطة لقطارات الأنفاق بوجود معبر للقطارات للتنقل من اتجاه إلى آخر. سيؤدي ذلك إلى زيادة كثافة حركة القطارات وعددها.

تتكون المحطة الجديدة لقطارات الأنفاق من 3 مستويات تقع إمدادات الطاقة والتهوية والإشارات والاتصالات وغيرها من معدات المحطة على المستوى الفني. من هذا المستوى الانتقالي سينزل الركاب بواسطة السلالم العادية والسلالم المتحركة إلى الردهة. من هنا يمكن الوصول إلى مستوى الرصيف حيث ستسير القطارات بواسطة السلالم العادية والسلالم المتحركة. بشكل عام، سيتم توزيع الركاب بين المستويات بواسطة 17 سلماً متحركاً.

وتجدر الإشارة إلى أنه بناء على مبادرة من رئيس جمهورية أذربيجان والقائد العام للقوات المسلحة إلهام علييف، تمت تسمية المحطة الجديدة لقطارات الأنفاق لباكو الواقعة في منطقة نسيمي، شارع جيهون سليموف الحي 1065 ب "8 نوفمبر" بماسبة يوم النصر.