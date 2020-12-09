رامين غولوزاده: تتخذ التدابير ذات الصلة لتنفيذ مشروع "ملتقى التجارة الرقمي لمنظمة جوام"

باكو ، 9 ديسمبر ، أذرتاج

عقد اجتماع وزراء النقل في المنظمة من أجل الديمقراطية والتنمية الاقتصادية "جوام" (GUAM) في شكل اجتماع عبر الإنترنت. حضر الحدث وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الأذربيجاني رامين غولوزاده ووزير البنية التحتية لأوكرانيا فلاديسلاف كريكلي ونائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة لجورجيا أكاكي ساغيراشفيلي ووزير الدولة بوزارة الاقتصاد والبنية التحتية في مولدوفا جوليان بوستيكه.

وافادت اذرتاج نقلا عن وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية أن ممثلي اليابان وإسرائيل أيضاً حضروا الاجتماع كشركاء.

في بداية الحدث، هنأ الأمين العام لمنظمة جوام ألتاي أفندييف أذربيجان على انتصارها التاريخي في ضمان وحدة أراضيها.

خلال الاجتماع الافتراضي تمت مناقشة تنفيذ تعليمات رؤساء وزراء الدول الأعضاء بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بشأن إعداد دراسة الجدوى التقني والاقتصادي لتطوير ممر النقل جوام وأجريت مناقشة العمل المنجز لتطوير منطقة التجارة الحرة لمنظمة جوام وممر النقل.

وأطلع الوزير رامين غولوزاده المشاركين على سياسة الدولة في تطوير قطاع النقل والأنشطة المنفذة والمشاريع ذات الأهمية الدولية التي بادر بها وشارك فيها والإنجازات.

كما تحدث الوزير في كلمته عن العمل المنجز لضمان استدامة النقل في المنطقة خلال فترة تفشي الوباء. وشدد رامين غولوزاده على أهمية رقمنة النقل وتطبيق التقنيات العالية في هذا المجال أثناء الجائحة وما بعدها.

وأضاف أنه يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ مشروع "مركز التجارة الرقمي لمنظمة جوام".

وتجدر الإشارة إلى أن بلدنا يترأس جوام وهي منظمة إقليمية دولية أسستها أذربيجان وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا. تم اعتماد قضايا التعاون في مجال النقل والتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والسياحة والعديد من المجالات الأخرى كأولويات مهمة للرئاسة الأذربيجانية.

تعمل بلادنا حالياً كمنسق في مجموعة العمل لجوام في النقل للفترة 2019-2020. وأعرب الجانب الأذربيجاني في الاجتماع عن استعداده لمواصلة التنسيق في مجموعة العمل لعام 2021-2022 وقد حظي هذا الاقتراح بدعم الدول الأعضاء.

وفي ختام الحدث، اعتمد المشاركون بياناً مشتركاً من شأنه أن يساهم في تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مجال النقل.