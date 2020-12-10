اول قطار تركي يصل الى مرفأ باكو في رحلة مباشرة الى الصين

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

وصل أول قطار يحمل صادرات تركية، في رحلة مباشرة إلى الصين، الى مرفأ باكو عن طريق سكة الحديد باكو – تبيليسي- قارص ، بعد رحلة انطلقت في 4 ديسمبر من محطة "كازلي جيشمه" في الشق الأوروبي من إسطنبول. يتجه القطار من باكو الى ميناء اكطاو الكازاخستانية.

ويحمل القطار 42 حاوية من الأدوات الكهربائية إلى الصين، عبورا بقارتين (أوروبا وآسيا)، وبحرين (مرمرة والخزر)، و5 دول (تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، الصين).

من المتوقع أن يصل قطار التصدير التركي الذي انطلق من إسطنبول، في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، خلال 12 يوما إلى مدينة شيان الصينية.

سيسرّع قطار التصدير التركي عملية الإنعاش الاقتصادي، وسيعزز الروابط بين النقل والتجارة والثقافة.

يشغل هذا القطار اعضاء الكونسورسيوم للنقل العابر لبحر الخزر سكك الحديد للحاويات الاذربيجانية و"ك ت ز اكسبرس" الكازاخستانية و "ج ر لوجيستيك" الجورجية و"باسيفيك يورآسيا لوجستيك" التركية.

ستعمل هذه القطارات بشكل منتظم مرتين في شهر منذ العام 2021. قد نقلت خلال العام الحالي بسفن الناقلات عبر هذا الطريق 11 الف و680 حاوية TEU.