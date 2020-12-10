باكو، 10 ديسمبر ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 11 ديسمبر كانون الاول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة أساسا و ممطرة الى المساء وهبوب رياح جنوبية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-3 مئوية ليلا وبين 5-7 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 775 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتسقط الثلج في الاماكن الجبلية وغير ممطرة نهارا في معظم المحافظات وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-4 مئوية ليلا وبين 5-9 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1 مئوية تحت الصفر و3 مئوية ليلا وبين 6-11 مئوية نهارا وبين 7-5 مئوية تحت الصفر ليلا لدى المناطق الجبلية.