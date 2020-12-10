إغلاق مطارات في البلد للرحلات المنتظمة حتى 31 يناير
AzerTAg.az
١٠.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٥٧]
إغلاق مطارات في البلد للرحلات المنتظمة حتى 31 يناير
باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
جميع المطارات في جمهورية أذربيجان مغلقة لرحلات الركاب المنتظمة حتى 31 يناير عام 2021.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية المساهمة أنه خلال فترة الحجر الصحي تستمر الرحلات الجوية الخاصة بإذن من مقر العمليات لدى مجلس الوزراء.
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