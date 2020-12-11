باكو، 11 ديسمبر ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 12 ديسمبر كانون الاول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة أساسا وممطرة متقطعة وهبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-5 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 771 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال هطول المطر في بعض المحافظات الشرقية وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح شرقية معتدلة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-4 مئوية ليلا وبين 6-9 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية الحبيسة وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا وبين 8-6 مئوية تحت الصفر ليلا لدى المناطق الجبلية.