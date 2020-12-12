باكو، 12 ديسمبر ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 13 ديسمبر كانون الاول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة أساسا وغير ممطرة اساسا مع احتمال هطول المطر ليلًا وصباحًا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 770 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال هطول المطر في بعض المحافظات الشرقية ليلًا وصباحاً وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح شرقية معتدلة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-4 مئوية ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.