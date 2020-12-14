باكو، 14 ديسمبر ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 15 ديسمبر كانون الاول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة أحيانًا وغير ممطرة اساسا وهبوب رياح جنوبية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 10-13 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 763 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط الثلج في المناطق الجبلية وانقطاع الهطول نهارا تدريجيًّا وتكون ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-4 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية نهارا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-4 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.