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    زرع اشجار الدلب الشرقي في جبرايل المحررة من الاحتلال

    ١٤.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]

    باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

    اقيمت حملة زرع الاشجار في ارض مدينة جبرايل، ذلك بمشاركة منسوبي وزارتي البيئة والثروات الطبيعية، والداخلية.

    افادت وكالة أذرتاج من جهاز تطوير الغابات انه زرعت اشجار الدلب الشرقي خلال الحملة. يذكر ان حملة زرع الاشجار اقيمت في اراضي محافظات فضولي واغدام وزنكيلان وقوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الارميني.

    AZERTAG.AZ :زرع اشجار الدلب الشرقي في جبرايل المحررة من الاحتلال
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