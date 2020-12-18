بدء إعداد خريطة طبوغرافية في مدينة شوشا

باكو، 18 ديسمبر، أذرتاج

تعد خرائط طبوغرافية للاراضي في منطقة قراباغ لإجراء اعمال البناء والإعمار وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الجديدة.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن رئيس مؤسسة جيوديزيا والخرائط لدى وزارة البيئة والثروات الطبيعية الاذربيجانية ناظم اسماعيلوف قوله ان مدينة شوشا هي المحطة الاولى لبدء هذه الاعمال. وستشمل هذه العملية كل الاراضي في المنطقة. اضاف ان فريق الخبراء يعمل حاليا في إعداد خريطة طبوغرافية مفصلة ويقوم بدراسة العناصر الجغرافية والجيومترية لمدينة شوشا.