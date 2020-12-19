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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤١]

    باكو، 19 ديسمبر ، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 20 ديسمبر كانون الاول الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وممطرة متقطعة وكثافة الهطول على بعض المناطق وتكوّن ضباب وهبوب رياح جنوبية شرقية تستبدل بشمالية غربية نهارًا.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-8 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 770 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال هطول المطر المتقطع وتسقط الثلج في الاماكن في بعض المناطق نهارًا وتكون ضباب في بعض الأماكن وهبوب رياح شرقية معتدلة.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-5 مئوية ليلا وبين 8-12 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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