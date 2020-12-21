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    تنفيذ 597.1 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ٢١.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٤٧]

    باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم تنفيذ 597.1 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 568 ألف طن من الشحنات المنقولة هو شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 800 شخص.

    AZERTAG.AZ :تنفيذ 597.1 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
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