باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 23 ديسمبر كانون الاول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وممطرة متقطعة مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 762 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط الثلج على المحافظات الجبلية وسفوح الجبال مع احتمال كثافة الهطول وتكون ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-4 مئوية ليلا وبين 6-9 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط الثلج مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وتكون ضباب ضعيف ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 9-7 مئوية تحت الصفر لدى المناطق الجبلية وبين 1-4 مئوية نهارا.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس المثلجة احيانا مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقعطة والمثلجة على بعض المناطق اساسا وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-3 مئوية ليلا وبين 3-6 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقعطة والمثلجة على بعض المناطق اساسا وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-2 مئوية ليلا وبين 3-6 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق اساسا وتكون ضباب في بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-4 مئوية ليلا وبين 6-9 مئوية نهارا.

وفي مقعاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة والمثلجة لدى المناطق الجبلية مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق وتكون ضباب في الجبال وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-4 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية