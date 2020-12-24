باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 25 ديسمبر كانون الاول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وممطرة متقطعة مع احتمال المطر الثلجي ليلا على بعض المناطق وانقطاع الهطول نهارا تدريجيا وهبوب رياح شمالية غربية يشتد قوتها احيانا واعتدال الرياح نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-3 مئوية ليلا وبين 4-6 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 772 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط الثلج على المناطق المختلفة مع احتمال كثافة الهطول وتكون ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا في بعض الأماكن.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-3 مئوية ليلا وبين 5-8 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

ومن المتوقع تجمد الطرق البرية.