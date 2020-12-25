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    سماكة الثلوج في أوردوباد تبلغ 37 سم

    ٢٥‎.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٩]

    باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، استمرت الأحوال الجوية غير المستقرة في البلاد حتى صباح اليوم مع طقس ممطر وصقيع في بعض الأماكن.

    تساقطت الثلوج في المحافظات الجبلية.

    افادت وكالة اذرتاج ان بعض مناطق الجمهورية شهدت تساقط الامطار، حيث كانت كميات الامطار المسجلة 30 ملم في ماشطاغا و26 ملم في جزيرة جيلوف و19 ملم في بينه و12 ملم في بيرأللاهي و8 ملم في نفط داشلاري و7 ملم في باكو و1 ملم في سومقايت و13 ملم في قويتشاي و8 ملم في آغسو وصابرآباد و7 ملم في نفطجالا و5 ملم في ساليان وقاضيمحمد وبيلاسوفار و4 ملم في إيميشلي وكوردمير و1 ملم في بيلاقان و18 ملم في أوغوز و13 ملم في كيشجاي و12 ملم في إسماعيلي و10 ملم في غابالا و7 ملم في زاقاتالا وشابران و5 ملم في شاكي وآلتيآغاج و4 ملم في خاجماز و3 ملم في خيناليق وشاماخي وقريز وقوبا و2 ملم في بالاكن و1 ملم في شاهداغ ومرزه وخالتان وصاريباش و9 ملم في أغده ره و5 ملم في شاهبوز و1 ملم في أوردوباد وناخجيوان وداشكسن وكدبك و18 ملم في لنكران و15 ملم في يارديملي و14 ملم في ليريك و12 ملم في آسطارا.

    وارتفعت سماكة الثلوج في أوردوباد 37 سم وفي شكي 35 سم وآلتيآغاج 24 سم وفي ليريك 20 سم في قيريز وخالتان 15 سم وفي يارديملي 14 سم وفي شاهداغ 13 سم وفي شاهبوز 10 سم وفي داشكسن 9 سم وفي أوغوز 8 سم وفي زاقاتالا 6 سم وفي غابالا 5 سم وفي شكي ومرزه وقوبا 4 سم و3 سم شرور وكدبك وقوصار و2 سم في سدرك.

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