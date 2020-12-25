زلزال في محافظة إسماعيلي
AzerTAg.az
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٥٩]
باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
وقع زلزال في محافظة إسماعيلي الأذربيجانية اليوم في الساعة 17:14 بالتوقيت المحلي.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.1 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 31 كم تحت الارض.
ولم يشعر الزلزال.
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