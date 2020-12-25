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    تأسيس إدارة رقم 12 للبيئة والثروات الطبيعية في منطقة قراباغ

    ٢٥‎.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٨]

    باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

    ان الاوضاع البيئية في الاراضي المحررة من الاحتلال سيئة بسبب قطع الاشجار وتدمير المساحات الغابية فيها ونقل الاخشاب الى مصانع الأثث من قبل المحتلين.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جهاز الامن البيئي الاذربيجاني حكمت عليزاده في حديثه في برنامج "حوار مع الخبير".

    اضاف الخبير البيئي ان هناك حاجة الى اعمال لمدة طويلة في الاراضي المحررة من الاحتلال. بدأت وزارة البيئة اعمال تقييم. وأسست إدارة رقم 12 للبيئة والثروات الطبيعية في منطقة قراباغ. يتم تقييم الاوضاع في مناطق معينة وايضا تزرع الاشجار، لاسيما اشجار الدلب والبلوط.

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