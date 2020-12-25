  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    جهاز الأمن البيئي: تغريم المؤسسات التي تصرف مياه الصرف الصحي الى بحر الخزر بنصف مليون مانات

    ٢٥‎.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٠٣]

    باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

    قال حكمت علي زاده إن وزارة البيئة والثروة الطبيعية كشفت عن 128 مجرى يؤثر سلبيا على البحر في منطقة سواحل بحر الخزر. كما اكتشفت مجارٍ خاصة بـ123 مؤسسة على جانبي نهر كور. وتؤثر هذه ايضا على بحر الخزر سلبيا في حال عدم تنظيف المياه وحررت خلال مجرد العام الحالي 354 مضبطة و144 محضر بشأن هذه القضايا.

    أفادت أذرتاج عن علي زاده رئيس جهاز الأمن البيئي قوله في حواره في برنامج "ساعة الخبير" في موقع الوزارة إن المؤسسات التي تصرف مياه الصرف الصحي في بحر الخزر تم تغريمها عامة نحو 500 مليون مانات.

    واضاف أن 105 مؤسسة تلقت توجيهات قانونية ملزمة بتركيب أجهزة تنظيف المياه مبلغا أن الجهاز رفع دعاوى قضائية بطلب إغلاق 12 مؤسسة استهانت بانذارات رسمية.

     

    AZERTAG.AZ :جهاز الأمن البيئي: تغريم المؤسسات التي تصرف مياه الصرف الصحي الى بحر الخزر بنصف مليون مانات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٤٥‎]
    جهاز الأمن البيئي: احتلال أرمينيا أباد آلاف هيكتار من أراضي المحميات والغابات
    ٢٥‎.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٨]
    تأسيس إدارة رقم 12 للبيئة والثروات الطبيعية في منطقة قراباغ
    ٢٥‎.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٩]
    زلزال في محافظة إسماعيلي
    ٢٥‎.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٩]
    سماكة الثلوج في أوردوباد تبلغ 37 سم
    جهاز الأمن البيئي: تغريم المؤسسات التي تصرف مياه الصرف الصحي الى بحر الخزر بنصف مليون مانات