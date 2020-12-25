جهاز الأمن البيئي: تغريم المؤسسات التي تصرف مياه الصرف الصحي الى بحر الخزر بنصف مليون مانات

باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

قال حكمت علي زاده إن وزارة البيئة والثروة الطبيعية كشفت عن 128 مجرى يؤثر سلبيا على البحر في منطقة سواحل بحر الخزر. كما اكتشفت مجارٍ خاصة بـ123 مؤسسة على جانبي نهر كور. وتؤثر هذه ايضا على بحر الخزر سلبيا في حال عدم تنظيف المياه وحررت خلال مجرد العام الحالي 354 مضبطة و144 محضر بشأن هذه القضايا.

أفادت أذرتاج عن علي زاده رئيس جهاز الأمن البيئي قوله في حواره في برنامج "ساعة الخبير" في موقع الوزارة إن المؤسسات التي تصرف مياه الصرف الصحي في بحر الخزر تم تغريمها عامة نحو 500 مليون مانات.

واضاف أن 105 مؤسسة تلقت توجيهات قانونية ملزمة بتركيب أجهزة تنظيف المياه مبلغا أن الجهاز رفع دعاوى قضائية بطلب إغلاق 12 مؤسسة استهانت بانذارات رسمية.