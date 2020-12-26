جهاز الأمن البيئي: احتلال أرمينيا أباد آلاف هيكتار من أراضي المحميات والغابات

باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

قال حكمت علي زاده إن 6 محميات كانت على الاراضي المحررة قبل الاحتلال. وأوضاعها سيئة للغاية. وتدل معلومات ابتدائية على أن اكثر من نصف الاشجار في محمية بسيط شاي التي تعدّ منطقة أشجار الدلب الطبيعية الوحيدة في قارة أوروبا أبيد. ومعظم محمية قراجول تم تجفيفه. وآلاف من هيكتار في الغابات الطبيعية أبيدت بقطع وقلع الاشجار. والاوضاع الراهنة توجب تنفيذ أعمال مستمرة متتالية مخططة في تلك الاراضي لاستعادتها الى ما كان عليها قبل الاحتلال.

أفادت أذرتاج عن علي زاده رئيس جهاز الأمن البيئي قوله في حواره في برنامج "ساعة الخبير" في موقع الوزارة إن الآثار الطبيعية مواضع طبيعية تتم حمايتها حماية خاصة. و152 أثر طبيعي مشجل في اراضي قراباغ. وكانت هناك أشجار تعود الى ما قبل 450 عام و500 عام وحتى 2000 عام ومعظمها مقطوعة ونقلت وأبيد. وتجري حاليا عملية التقييم لطلب التعويضات."

واضاف أن الجهات ذات الصلة تعمل حاليا لتأسيس محميات جديدة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال وكذلك متنزهات وطنية بصفتها محميات وذات الجانب السياحي.