باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 27 ديسمبر كانون الاول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة اساسا وهبوب رياح جنوبية غربية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-6 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 770 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب أحياناً وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا في بعض الأماكن.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-3 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2-7 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.