مركز رصد الزلازل يخطط تشغيل محطات في شوشا وجبرائيل العام المقبل

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

تعمل في الجمهورية حاليا 62 محطة لرصد الزلازل ومسح الارض ويخطط مركز رصد الزلازل تشغيل 22 محطة أخرى عام 2021م.

قال المدير العام لمركز رصد الزلازل قربان يتيرميشلي لمراسلة أذرتاج إن خطة المركز للعام القادم تتضمن تشغيل محطات لرصد الزلازل لدى محافظات محررة من الاحتلال واوضح أن المركز يخطط تشغيل محطات في شوشا وجبرائيل عام 2021م وفي كلبجار وقبادلي عام 2022م وفي الأعوام التالية لدى كل من زنكيلان ولاتشين وخوجاوند وترتر بقرية تاليش ومدينتي أغدره وخانكندي ليتمكن المركز من رصد كامل للزلازل على اراضي الجمهورية.