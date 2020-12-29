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    استيراد حوالي 48 ألف سيارة إلى البلاد خلال أشهر يناير – نوفمبر

    ٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٩]

    باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم استيراد 47 الفا و841 سيارة بقيمة 576 مليون و175 الف دولار أمريكي الى البلاد خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أنه كان 223 مركب من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او اكثر و3203 مركب لنقل الركاب عامة و137 مركب لنقل الشحن ومركبين من المراكب النقلية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :استيراد حوالي 48 ألف سيارة إلى البلاد خلال أشهر يناير – نوفمبر
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