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    استيراد 4632 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 11 شهرا

    ٣٠.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٠]

    باكو، 30 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم استيراد 4632 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – نوفمبر في العام الجاري.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 4486 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 146 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.

    AZERTAG.AZ : استيراد 4632 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 11 شهرا
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