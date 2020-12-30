استيراد 4632 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 11 شهرا
AzerTAg.az
٣٠.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٠]
باكو، 30 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تم استيراد 4632 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – نوفمبر في العام الجاري.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 4486 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 146 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.
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