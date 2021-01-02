زلزال داغستان يهز اراضي أذربيجان ايضا
AzerTAg.az
٠٢.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٢]
باكو، 2 يناير، أذرتاج
سجل زلزال وقع الساعة 05.05 يوم 2 يناير في اراضي داغستان.
قال مركز رصد الزلازل إن هزات ارضية بقوة 7ر4 درجات هزت اراضي محافظات أذربيجان المتاخمة للحدود 3-4 درجات. وكان بؤرة الزلزال واقعا في العمق البالغ 10 كم.
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