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    زلزال داغستان يهز اراضي أذربيجان ايضا

    ٠٢.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٢]

    باكو، 2 يناير، أذرتاج

    سجل زلزال وقع الساعة 05.05 يوم 2 يناير في اراضي داغستان.

    قال مركز رصد الزلازل إن هزات ارضية بقوة 7ر4 درجات هزت اراضي محافظات أذربيجان المتاخمة للحدود 3-4 درجات. وكان بؤرة الزلزال واقعا في العمق البالغ 10 كم.

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