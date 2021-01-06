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    قطار الحاويات التركي الثاني يصل الى الصين

    ٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٧:٠٦]

    باكو، 6 يناير (أذرتاج).

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن سكك الحديد الاذربيجانية للحاويات ان قطار الحاويات التركي الثاني وصل الى مدينة سيان الصينية بعد رحلة استغرقت 16 يوما من تركيا عبر اذربيجان.

    وحمل القطار 42 حاوية إلى الصين، عبورا بالقارتين (أوروبا وآسيا)، والبحرين (مرمرة والخزر)، و5 دول (تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، الصين). شغل هذا القطار اعضاء الكونسورسيوم للنقل العابر لبحر الخزر سكك الحديد للحاويات الاذربيجانية و"ك ت ز اكسبرس" الكازاخستانية و "ج ر لوجيستيك" الجورجية و"باسيفيك يورآسيا لوجستيك" التركية.

    ستعمل هذه القطارات بشكل منتظم مرتين في شهر منذ هذا العام.

     

    AZERTAG.AZ : قطار الحاويات التركي الثاني يصل الى الصين
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