تحول أذربيجان إلى مركز للنقل الدولي في المستقبل القريب

طهران، 6 يناير، أذرتاج

تعتزم الهند وروسيا زيادة التبادل التجاري من 11 مليار دولار إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2025.

تفيد أذرتاج أنه تم بالفعل اتخاذ خطوات أولية في هذا النحو. وبالتالي، في عام 2020 ازداد حجم التبادل التجاري بين دولتين بقدر 2.2 مليار دولار.

ليس من قبيل المصادفة أن "شركة السكك الحديدية الروسية للخدمات اللوجستية" و"شركة CONCOR " (Container Corporation of India Ltd) قد وقعتا على الاتفاقية حول نقل البضائع عبر "ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب". وبحسب الاتفاقية الموقعة في العام الماضي، سيتم نقل البضائع المصدرة من الهند إلى روسيا وأوروبا، وكذلك في الاتجاه المعاكس عبر أراضي إيران.

صرح نائب المدير العام للشركة الروسية سيرجي بافلوف في بيان أدلى به ان نقل البضائع عبر "ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب" لن يشمل النقل فقط بين الهند وروسيا، ولكن أيضاً بين الهند وأوروبا. سيتم تسليم الشحن المخصص لروسيا في موسكو وسانت بطرسبرغ وسيتم نقل الشحن المرسل إلى أوروبا بالسكك الحديدية إلى الدول الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشحنات ستمر عبر إيران وتدخل أراضي أذربيجان وتنقل إلى روسيا. أي أن أراضي أذربيجان ستستخدم أيضاً كمعبر. وسيتم نقل الشحن من ميناء مومباي الهندي إلى ميناء جباهار الإيراني. من هنا، سيتم نقل الشحن بالقطار إلى روسيا وأوروبا بواسطة سكة حديد قزوين – رشت - أستارا (إيران) - أستارا (أذربيجان).

كما يمكن أن نرى، فإن الزيادة في حجم نقل البضائع بين الهند وروسيا ونقلها عبر أراضي إيران وأذربيجان يعني ربحاً إضافياً لميزانية الدولة.

وسيحقق الانضمام إلى مشروع ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب بمبادرة من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فوائد اقتصادية بالإضافة إلى مزايا سياسية.

إنها ليست بمجرد مسألة الحصول على إيرادات عبور لنقل البضائع بالسكك الحديدية. في المستقبل القريب، سيتم إنشاء مكاتب تمثيلية لشركات الشحن في باكو ومناطق الصيانة الأخرى، مما سيؤدي إلى خلق وظائف جديدة ذات رواتب عالية. ستصبح باكو مركزاً لنقل دولي.

رابيل كتانوف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

طهران