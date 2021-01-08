عميره تقييفا: لا يتوقع تساقط الثلوج في باكو في الاسبوع القادم

باكو، 8 يناير، أذرتاج

في الوقت الحالي لم يناسب الطقس لفصل الشتاء. انخفض عدد الأيام الباردة والثلجية نتيجة لتغير المناخ في السنوات الأخيرة. لا تتساقط الثلوج على الإطلاق في ديسمبر بسبب التأثير المخفف لبحر الخزر على باكو. لأن متوسط درجة الحرارة فوق الصفر. يحدث تساقط الثلوج عادةً في الفترة من يناير إلى فبراير. كان هناك انخفاض كبير في عدد مثل هذه الأيام في العقود الأخيرة.

تفيد أذرتاج أن البيان بهذا الصدد صدر عن رئيسة المركز الوطني للأرصاد الجوية عميره تقييفا في "ساعة الخبراء" المنشورة على صفحة الفيسبوك لوزارة البيئة والموارد الطبيعية.

كما أكدت أنه "وفقاً للأرصاد الجوية على مدى السنوات الطويل فقد تم تسجيل فصول شتاء شديدة في بلادنا عدة مرات. تم تسجيل أقسى شتاء في أذربيجان في عام 1972. إذا نظرنا إلى السنوات الأخيرة، يمكننا القول إنه لوحظ طقس بارد غير طبيعي في ديسمبر 2002. في ذلك الوقت دخلت الكتل الهوائية من القطب الشمالي إلى البلد 18 مرة، مما تسبب في طقس بارد وثلوج في باكو وشبه جزيرة أبشيرون. وبلغ ارتفاع الثلوج في بعض المناطق نصف متر. تجمد البحر في قطاع أبشيرون من بحر الخزر - من نبران إلى سومغايت في فبراير 2012. كانت طبقة الجليد بارتفاع 3-5 سم.

وشددت عميره تقييفا على أنه لا يُتوقع تساقط الثلوج في باكو في الأسابيع المقبلة. سيعلن للسكان قبل 3 ايام في حالة توقع تساقط الثلوج: "التنبؤات الموثوقة تغطي 3-4 أيام فقط. هناك أساس علمي لهذا. يتجلى تغير المناخ ليس فقط في الاحتباس الحراري، ولكن أيضاً في تكرار الأحداث الشاذة. لذلك، لا أحد يستطيع أن يقول بثقة إن الاجواء الباردة لعام 2012 لن تتكرر هذا الشتاء.