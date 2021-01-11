باكو، 11 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 12 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وممطرة في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية شرقية ينتظر استبدالها بجنوبية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-4 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 769 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة وتساقط الثلج في المناطق الجبلية مع احتمال انقطاع المطر والثلج تدريجيا نهارا وتكون ضباب أحياناً وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.