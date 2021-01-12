باكو، 12 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 13 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة اساسا وتكوّن ضباب وهطول مطر ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب أحياناً وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا في بعض الأماكن.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-6 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا وبين 0-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وتكوّن ضباب ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا في بعض الأماكن.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-2 مئوية تحت الصفر نهارا.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا في بعض الأماكن.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا في بعض الأماكن.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-5 مئوية ليلا وبين 10-14 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة مع احتمال هطول مطر ليلا على بعض المحافظات الشرقية وتكون ضباب أحيانا في بعض المناطق وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا في بعض الأماكن.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا وبين 6-1 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 4-9 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب في بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا في بعض الأماكن.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-6 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا.

وفي مقعاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-4 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا وبين 2-4 مئوية ليلا وبين 8-11 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية