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    زلزال في شاماخي

    ١٣.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٠٠]

    باكو، 13 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    وقع زلزال في أرض محافظة شاماخي الأذربيجانية اليوم بالتوقيت المحلي 12:12.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.4 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 8 كم.

    ولم يشعر الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال في شاماخي
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