زلزال في شاماخي

باكو، 13 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

وقع زلزال في أرض محافظة شاماخي الأذربيجانية اليوم بالتوقيت المحلي 12:12.

وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.4 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 8 كم.

ولم يشعر الزلزال.