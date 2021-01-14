باكو، 14 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 15 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة اساسا وتكوّن ضباب ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية غربية ينتظر استبدالها بشمالية غربية معتدلة مساء يتوقع اشتداد قوتها احيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-6 مئوية ليلا وبين 11-15 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط الثلج في المناطق الجبلية مع احتمال الانقطاع تدريجيا الى المساء وتكوّن ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا في بعض الأماكن.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-7 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا وبين 3-7 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.