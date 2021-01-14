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    نشب حريق لدى متنزه هيركان الوطني

    ١٤.٠١.٢٠٢١ [٢١:٥‎٢]

    أستارا، 14 يناير، أذرتاج

    تلقى مركز ادارة الازمات بلاغا افاد نشوب حريق لدى متنزه هيركان الوطني واحضر مكان الحادث على الفور طواقم الاطفاء التابعة لوزارة الطوارئ وباشرت التعامل مع الحريق بدعم موظفي مركز صيانة الغابات لدى وزارة البيئة والثروة الطبيعية.

    قالت وزارة الطوارئ في بيان إن عملية اخماد الحريق جارية في ظروف التضاريس المعقدة.

    ويجرف الحريق حسب معلومات اولية الحطب والشجيرات وجذوع الأشجار المجففة على مساحة تبلغ هيكتارين.

    وستقدم معلومات اضافية.

     

    AZERTAG.AZ :نشب حريق لدى متنزه هيركان الوطني
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