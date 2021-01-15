ثوران بركان "شيخظاهرلي" في مقاطعة غوبوستان

باكو، 15 يناير، أذرتاج

كما أفاد "مكتب دراسة الزلازل" لمركز رصد الزلازل للأكاديمية الوطنية للعلوم لأذربيجان ثار بركان "شيخطاهرلي" في مقاطعة غوبوستان في 9 يناير.

أبلغ قسم المعلومات للمركز وكالة أذرتاج إن ثوران البركان خلال النهار تميز بثلاث دورات فعالة. كانت مدة الثوران الأول المسجلة في الساعة 17:48:36 بالتوقيت المحلي 3 دقائق و28 ثانية. حدث الثوران التالي في الساعة 17:53:59 بالتوقيت المحلي واستغرقت العملية خلاله دقيقتين و18 ثانية. استغرق الانفجار الأخير الذي حدث في الساعة 17:58:17 خلال 7 دقائق. كان عمق الانفجارات الثلاثة 2 كيلومتر.