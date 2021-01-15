باكو، 15 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 16 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة اساسا وتكوّن ضباب في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة ينتظر استبدالها بجنوبية شرقية في النصف الثاني من اليوم.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال هطول المطر في بعض المناطق وتساقط الثلج على الأماكن الجبلية وتكوّن ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-5 مئوية ليلا وبين 8-12 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية ليلا وبين 5-9 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.