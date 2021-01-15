مسؤول وزارة البيئة: إنما يُخمد الحريق الناشب البارحة في متنزه هيركان قرب حدود إيران يدويا

أستارا، 15 يناير، أذرتاج

قال فروع الدين علييف إن الحريق نشب مساء الامس في متنزه هيركان الوطني في اراضي محافظة أستارا قرب حدود إيران وتزداد صعوبة اعمال طواقم الاطفاء بشدة الرياح وتضاريس المنطقة المعقدة الامر الذي يجعلهم يتعاملون مع الحريق يدويا فقط ويساعد الموظفين سكان المناطق السكنية المجاورة ايضا في اخماد الحريق.

أفادت أذرتاج عن علييف رئيس جهاز حماية التنوع البيئي لدى وزارة البيئة والثروة الطبيعية قوله إن قوات اضافية احضرت مكان الحادث صباح اليوم وتدل معلومات اخيرة على أن الحريق مستمر رغم هدوء الرياح.