شركة ميناء باكو توقع مذكرة التفاهم مع ثاني أكبر ميناء في أوروبا

باكو، 16 يناير، أذرتاج

وقعت شركة ميناء باكو للتجارة البحرية الدولية المساهمة مذكرة التفاهم مع مركز APEC للتدريب لعمل الموانئ لميناء أنتويرب الدولي الذي هو ثاني أكبر ميناء في أوروبا.

أفاد ميناء باكو أن الوثيقة التي وقعها المدير العام لـشركة ميناء باكو للتجارة البحرية الدولية المساهمة طاليه زيادوف ومدير ميناء أنتوير الدولي ماريو ليفينس تنص على تعاون الشركتين مع مراكز التدريب لديهما في مجال تدريب الموظفين المحترفين. وجاءت مذكرة التفاهم الموقعة اليوم كاستمرار لمذكرة التفاهم الأولى الموقعة بين الشركتين في 15 يوليو 2015. سيركز مركز APEC للتدريب لعمل الموانئ في أنتويرب على مسائل مثل البيئة والسلامة المهنية والتجارة والعمليات التشغيلية والابتكار والرقمنة.

وأشار المدير العام للشركة المساهمة إلى أن بدء التعاون مع الميناء الأوروبي الرائد لتدريب الموظفين المحترفين سيكون دفعة لإحراز تقدم كبير في هذا المجال: "كان تطوير رأس المال البشري في قطاع الموانئ دائماً في بؤرة الاهتمام لميناء باكو. ليس من قبيل الصدفة أنه تم توقيع مذكرة التفاهم مع مركز التدريب قبل خمس سنوات وستسمح الوثيقة الموقعة اليوم على مدى السنوات الخمس المقبلة لعشرات موظفي الميناء باكتساب المعرفة التي تلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين في التدريب القصير والطويل الأجل في مركز التدريب الرائد في أوروبا.

وأكد مدير ميناء أنتويرب الدولي ميشيل ليفينز: "إن بدء التعاون مع الميناء الرائد على بحر الخزر يمنحنا فرصاً كبيرة. تلعب أذربيجان وميناء باكو دوراً مهماً في التجارة بين أوروبا وآسيا باعتبارها ملتقى طرق العبور الرئيسية، وتتواصل أهمية أذربيجان الإقليمية في النمو في السنوات القادمة. "إن تعاوننا مع ميناء أنتويرب الدولي وميناء باكو في منطقة أوراسيا كمركز APEC للتدريب لعمل الموانئ ينبع من إيماننا بإمكانيات المنطقة."

يعمل مركز APEC للتدريب لعمل الموانئ منذ عام 1977 وهو متخصص في تدريب موظفي الموانئ في جميع أنحاء العالم. منذ إنشائها، اكتسب أكثر من 15 ألف شخص من جميع أنحاء العالم المعرفة والمهارات في التدريبات المهنية التي نظمها مركز APEC للتدريب. في عام 2019 أصبح ميناء أنتويرب ثاني أكبر ميناء للشحن في أوروبا بعد ميناء روتردام بسعة 240 مليون طن.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء باكو حصل على شهادة إدارة الجودة ISO9001 وشهادة إدارة البيئة ISO14001 في عام 2019 وشهادة إدارة الصحة والسلامة OHSAS 18001: 2007 في عام 2017. حصل ميناء باكو على لقب "الميناء الأخضر" من قبل منظمة الموانئ البحرية الأوروبية (ESPO) في أكتوبر 2019، ولأول مرة في منطقة بحر الخزر.