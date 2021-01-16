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    لا صحة لادعاء وقوع حريق لدى سفارة أذربيجان في لاتفيا

    ١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٥‎٠]

    ريغا، 16 يناير، أذرتاج

    لا صحة لما تداول في شبكات التواصل الاجتماعي مما ادعى بنشوب حريق لدى سفارة أذربيجان لاتفيا في 14 يناير.

    قالت السفارة لمراسل أذرتاج لدى بلاد البلطيق أن الحريق نشب في شقة في الدور الثاني من مبنى يخص دورها الاول للسفارة على عنوان شارع راينا بولفاريس رقم 2 وسط مدينة ريغا العاصمة.

    واوضحت أن الحريق الناشب عند الساعة 17.30 كان محليا وأخمد خلال مدة قصيرة ولا ضرر بالسفارة.

    أسدوف مراسل أذرتاج

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