باكو، 18 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 19 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة أساسا ومطر رذاذ صباحا على بعض المناطق وممطرة مساء وتحول المطر الى الليل الى المطر الثلجي والثلج وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة ينتظر اشتداد قوتها احيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-4 مئوية ليلا وبين 4-6 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 769 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس المثلجة أحيانا مع احتمال كثافة التساقط في بعض المناطق وتكوّن ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا في بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-2 مئوية ليلا وبين 4-8 مئوية نهارا وبين 9-4 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-4 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.