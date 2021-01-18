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    اقتصاد


    استيراد 5247 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال العام السابق

    ١٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥‎٣]

    باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    تم استيراد 5247 سيارة كهربائية الى البلد خلال العام السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 5080 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 167 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.

    AZERTAG.AZ : استيراد 5247 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال العام السابق
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