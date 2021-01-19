الوزير الايراني: نقل الشحنات عبورا من خلال أذربيجان سيزيد من نشاط ممر الشمال الجنوب

طهران، 19 يناير، أذرتاج

قال محمد إسلامي إن نقل الشحنات عبورا من خلال أذربيجان سيزيد من توسيع نشاط ممر النقل الدولي الشمال الجنوب.

أفادت أذرتاج عن إسلامي وزير الطرق والتخطيط العمراني الايراني قوله إن إيران تنفذ نقل الشحنات من خلال أذربيجان وذلك يأتي بالنفع ليس الى ايران وأذربيجان فقط ولكن الى سائر بلدان المنطقة ايضا. وبذلك يزيد تطور العلاقات الاقتصادية التجارية بين الدول من ايراداتها.

واشار الوزير الايراني الى توصل اتفاق مع أذربيجان على انشاء محطة جديدة لشحنات الشاحنات في مدينة أستارا وجسر جديد على نهر أستارا شاي. وينظم حفل وضع حجر الاساس الشهر المقبل بمشاركة مسؤولي كلتا الدولتين وسوف يربط هذا الجسر الطريق السريع الواصل بين أردبيل وأستارا ورشت الايراني بالطريق السريع الواصل بين باكو وآلات وأستارا الأذربيجاني وربط الطرق البرية السريعة لكتا الدولين يسهل نقل الشحنات بجانب زيادة حجمها ايضا.

واكد الوزير اسلامي على أن شركات ايران الناشطة في مجال النقل مستعدة للمشاركة في اعادة بناء وتأهيل قراباغ المحررة من الاحتلال مضيفا أن كون المحافظات المحررة من الاحتلال متاخمة لحدود ايران يسبب بخفض تكاليف النقل خلال عمليات اعادة البناء والتأهيل.