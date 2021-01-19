احالة مقترحات بعرض أكياس البولي أثيلين ذات السماكة الزائدة عن 15 ميكرونا على المشترين عرضا مأجورا الى الحكومة

باكو، 19 يناير، أذرتاج

قال راسم ستار زاده إن استخدام أكياس البولي أثلين ذات سماكة لا تزيد عن 15 ميكرونا محظور منذ 1 يناير وذلك فضلا عن احالة مقترحات بعرض أكياس البولي أثيلين ذات سماكة تزيد عن 15 ميكرونا على المشترين عرضا مأجورا الى الحكومة بعد توفيقها مع المؤسسات ذات الصلة.

أفادت أذرتاج عن ستار زاده مدير قسم سياسة البيئة لدى وزارة البيئة والثروة الطبيعية قوله إن عرض الاكياس المصنوعة من البولي أثيلين بسماكة اكثر من 15 ميكرونا عرضا مدفوعا يساعد كذلك خفض تأثيرها على البيئة مع نفاياتها من التغليف والتعبئة.