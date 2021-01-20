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    زلزال في بحر الخزر

    ٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥‎٧]

    باكو، 20 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    وقع زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 48 كم في بحر الخزر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل ان الهزات الارضية سجلت في الساعة 07:01 بتوقيت باكو.

    ولم يحس بهذه الهزة.

     

    AZERTAG.AZ :زلزال في بحر الخزر
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