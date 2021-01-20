باكو، 20 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 21 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة أساسا وممطرة أحيانا وتساقط المطر الثلجي والثلج في بعض المناطق وانقطاع الهطول الى المساء تدريجيا وهبوب رياح شمالية غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-1 مئوية ليلا وبين 1-3 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 776 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس المثلجة أحيانا مع احتمال جو غير ممطر نهارا أساسا وتكوّن ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا في بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 4-7 مئوية نهارا وبين 15-10 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 7-3 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

ويتوقع تجمد الطرق البرية لدى المحافظات الجبلية وسفوح الجبال.