ارتفاع موجات في بحر الخزر إلى 4.2 أمتار

باكو، 21 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 21 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن تقرير الهيئة ان سماكة الثلوج بلغت 45 سم في قاخ و27 سم في أوردوباد و25 سم في شاماخي و22 سم في داشكسن و20 سم في شرور و18 سم في شكي وكدبك وقوصار و17 سم في غابالا وآلتيآغاج و14 سم لريك و13 سم في قويقول و12 سم في شاهبوز و11 سم في قوبا و10 سم في يارديملي و9 سم في ناخجيوان وسدرك ومروه و6 سم في ساليان و4 سم في شاهداغ و2 سم في أوغوز و1 سم في أستارا.

شهدت بعض مناطق الجمهورية تساقط الامطار، حيث كانت كميات الامطار المسجلة 12 ملم في باكو و11 ملم في بيناه و10 ملم في ماشتاغا و9 ملم في بيراللاهي و6 ملم في سومغايت و2 ملم في جزيرة جيلوف و1 ملم في نفط داشلاري و17 ملم في آستارا و14 ملم في بيلاسوار و12 ملم في نفطجالا و11 ملم في لنكران و9 ملم في يارديملي و10 ملم في أوردوباد و9 ملم في شاهبوز و3 ملم في ناخجيوان و2 ملم في شرور و5 ملم في شاكي وقوبا وتارتار وكيشتشاي.

وجاء في البيان أن ارتفاع الموجات في بحر الخزر بلغ 4.2 أمتار.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-1 مئوية في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.