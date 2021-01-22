زلزال في محافظة شاهبوز
AzerTAg.az
٢٢.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٥٦]
باكو، 22 يناير (أذرتاج).
وقع محافظة شاهبوز الاذربيجانية زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في المركز وعلى عمق 10 كم. واحس الزلزال بقوة 3 درجات في المناطق السكنية القريبة.
وقع الزلزال في الساعة 23:23 بالتوقيت المحلي في 21 يناير.
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