تبيليسي، 21 يناير، أذرتاج انخفضت ديون جورجيا المباشرة لأذربيجان قدر 194 الف دولار قياسا الى 1 ديسمبر 2020م لتشكل ديون جورجيا لاذربيجان الى 1 يناير 49ر5 ملايين دولار. أفادت أذرتاج عن تقرير وزارة المالية الجورجية أن ديون دولة جورجيا الخارجية الحالية تبلغ 5ر7 مليارات دولار ومنها 1ر7 مليارات دولار من نصيب الحكومة. عزيزوف مراسل أذرتاج

AZERTAG.AZ : انخفاض ديون جورجيا لاذربيجان

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