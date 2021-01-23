باكو، 23 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 24 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير مطرة أساسا وهبوب رياح جنوبية غربية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-3 مئوية ليلا وبين 6-8 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 770 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكوّن ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 6-1 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

ويتوقع تجمد الطرق البرية لدى المحافظات الجبلية وسفوح الجبال.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وتكون ضباب في بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 13-8 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-2 مئوية نهارا.

ويتوقع تجمد الطرق البرية.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا.

ويتوقع تجمد الطرق البرية.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-1 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 4-8 مئوية نهارا.

ويتوقع تجمد الطرق البرية ليلا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة وتكون ضباب أحيانا في بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 4-8 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

ويتوقع تجمد الطرق البرية ليلا وصباحا.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب في بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-1 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا.

ويتوقع تجمد الطرق البرية ليلا.

وفي مقعاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب في الجبال وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-3 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-5 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية